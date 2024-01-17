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Ворог за добу випустив по Запорізькій області 17 БПЛА: є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Київ • УНН

 • 43088 перегляди

Російські війська здійснили 17 ударів з безпілотників по населених пунктах Запорізької області, що призвело до руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Загалом по області було завдано 96 ударів, жертв серед населення не зафіксовано.

російські війська минулої доби 96 разів вдарили по населених пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 17 безпілотників. Є повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Про це у середу повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Минулої доби окупанти завдали 96 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

- написав Малашко у Telegram.

Деталі

Військовослужбовці рф здійснили 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Полтавці, а також вгатили 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці.

75 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Новоданилівки, Гуляйполя, Чарівного, Левадного, Щербаків, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - вказав Малашко.

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