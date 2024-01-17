Враг за сутки выпустил по Запорожской области 17 БПЛА: есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры
Российские войска совершили 17 ударов с беспилотников по населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры. Всего по области было нанесено 96 ударов, жертв среди населения не зафиксировано.
ГУР сообщило о пожарах на железной дороге в россии: показали видео
По сообщениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в россии снова горела железная дорога.
Из-за атаки рф на Харьков в больницах 13 раненых - ОВА
В результате российского ракетного удара по Харькову были госпитализированы 13 человек.
Враг накрыл из артиллерии акваторию Очаковской громады на Николаевщине
16 января российские войска обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины в Николаевской области, о жертвах не сообщается. Впоследствии силы противовоздушной обороны сбили над регионом беспилотник "Шахид".
Еще плюс 730 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 372 820 человек личного состава и 6126 танков.
На Херсонщине из-за российских обстрелов ранены три человека
Три человека получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов, всего за сутки было зафиксировано 75 случаев открытия огня. Во время обстрелов было выпущено более 350 снарядов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию и танки.
В Харькове в результате ночной атаки повреждены 19 жилых домов
Две вражеские ракеты повредили 19 жилых домов и ранили 17 человек в Харькове. Харьковский городской голова сообщает, что на месте происшествия работают все необходимые службы.
Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника
Силы противовоздушной обороны в Днепропетровской области за ночь сбили три вражеских беспилотника, сообщил руководитель ООС Сергей Лысак. Россияне также обстреляли Никополь и Марганец, но о жертвах не сообщается.
За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На отдельных направлениях наступательные действия не велись, зафиксировано 6 неудачных обстрелов позиций наших войск.
Воздушные Силы уничтожили 19 из 20 "шахедов" за ночь
В ночь на 17 января украинские зенитчики сбили 19 из 20 атакующих беспилотников. Враг также нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова.