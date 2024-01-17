Враг за сутки выпустил по Запорожской области 17 БПЛА: есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры

российские войска за прошедшие сутки 96 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 17 беспилотников. Есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры. Об этом в среду сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 96 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области - написал Малашко в Telegram.

Детали

Военнослужащие рф осуществили 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Левадному, Новоандреевке, Роботино, Новодаровке, Малой Токмачке и Полтавке, а также всадили 4 авиационных снаряда по Орехову, Малой Токмачке и Преображенке.

75 артобстрелов пришлись по территории Беленького, Новоданиловки, Гуляйполя, Волшебного, Левадного, Щербаков, Пятихаток, Плавней, Каменского и других городов и сел на линии огня.

"Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - указал Малашко.

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