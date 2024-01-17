Ночью над Запорожьем уничтожили разведывательный БпЛА и два "шахеда" рф

Силы обороны ночью ликвидировали один разведывательный дрон и два ударных беспилотника типа Shahed в небе над Запорожьем. Об этом в среду сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

В течение минувшей ночи Силы обороны Юга уничтожили над городом Запорожье 1 разведывательный БпЛА Supercam и 2 дрона-камикадзе Shahed. Спасибо нашим защитникам! - написал Малашко в Telegram.

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В общем, украинские зенитчики в ночь на 17 января сбили 19 вражеских дронов, которые атаковали Украину.

российские войска за прошедшие сутки 96 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 17 беспилотников. Есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.