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Ночью над Запорожьем уничтожили разведывательный БпЛА и два "шахеда" рф

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 07:54  •  13169 просмотра

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Силы обороны Украины ночью сбили один разведывательный беспилотник и два "шахеда" над Запорожьем.

Силы обороны ночью ликвидировали один разведывательный дрон и два ударных беспилотника типа Shahed в небе над Запорожьем. Об этом в среду сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

В течение минувшей ночи Силы обороны Юга уничтожили над городом Запорожье 1 разведывательный БпЛА Supercam и 2 дрона-камикадзе Shahed.  Спасибо нашим защитникам!

- написал Малашко в Telegram.

Дополнение

В общем, украинские зенитчики в ночь на 17 января сбили 19 вражеских дронов, которые атаковали Украину. 

российские войска за прошедшие сутки 96 раз ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 17 беспилотников. Есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Вночі над Запоріжжям знищили розвідувальний БпЛА та два "шахеди" рф
A reconnaissance UAV and two Russian Shaheeds were destroyed over Zaporizhzhia at night
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