Вночі мешканка Русанівки в Києві випала з квартири на 11-му поверсі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні вночі жінка 1983 року народження випала з квартири на 11 поверсі в Дніпровському районі Києва. Про це повідомила речниця поліції Дніпровського району міста Києва Анна Шевчук в коментарі кореспонденту УНН.
"Близько 6 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку на Русанівській набережній лежить жінка з ознаками, характерними для падіння з висоти. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановила, особу жінки", - зазначила Шевчук.
За її словами, це виявилась місцева мешканка 1983 року народження. Наразі тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу. За попередніми даними, жінка проживала в квартирі на 11 поверсі сама. Причини падіння встановлюються.
Нагадаємо, у Львові 15-річна студентка випала з сьомого поверху гуртожитку.