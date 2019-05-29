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П'яна студентка випала з сьомого поверху львівського гуртожитку

П'яна студентка випала з сьомого поверху львівського гуртожитку

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 травня. УНН. У Львові 15-річна студентка випала з сьомого поверху гуртожитку. Про це повідомили у прес- службі ГУНП у Львівській області, передає УНН.

"Сьогодні, близько 1:50 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зеленій у Львові з вікна багатоповерхового будинку випала дівчина. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, 15-річна мешканка Закарпатської області випала з вікна на сьомому поверсі гуртожитку одного з львівських навчальних закладів. Внаслідок падіння дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована", - повідомили у поліції.

У прес-службі Львівської міської ради повідомили, що 15-річна "дівчина була в стані алкогольного сп’яніння". Її з діагнозом перелом кісток тазу, відкритий перелом гомілково-ступневого суглобу, доправлено у 8-у міську клінічну лікарню, вказали у міськраді.

Також у мерії уточнили, що йдеться про гуртожиток Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку, поліцейські встановлюють обставини.

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік випав з четвертого поверху багатоповерхівки.

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