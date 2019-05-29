Пьяная студентка выпала с седьмого этажа львовского общежития

"Сегодня, около 1:50 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Зеленой в Львове из окна многоэтажного дома выпала девушка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, 15-летняя жительница Закарпатской области выпала из окна на седьмом этаже общежития одного из львовских учебных заведений. В результате падения девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована", - сообщили в полиции.

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что 15-летняя "девушка была в состоянии алкогольного опьянения". Ее с диагнозом перелом костей таза, открытый перелом голеностопного сустава, доставили в 8-ю городскую клиническую больницу, указали в горсовете.

Также в мэрии уточнили, что речь идет об общежитии Львовского колледжа строительства, архитектуры и дизайна.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, полицейские устанавливают обстоятельства.

Напомним, в Кропивницком мужчина выпал с четвертого этажа многоэтажки.