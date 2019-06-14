Ночью жительница Русановки в Киеве выпала из квартиры на 11-м этаже

"Около 6 утра в полицию поступило сообщение о том, что у дома на Русановской набережной лежит женщина с признаками, характерными для падения с высоты. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая установила, личность женщины", - отметила Шевчук.



По ее словам, это оказалась местная жительница 1983 года рождения. Сейчас тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, женщина проживала в квартире на 11 этаже сама. Причины падения устанавливаются.



Напомним, во Львове 15-летняя студентка выпала из седьмого этажа общежития.