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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью жительница Русановки в Киеве выпала из квартиры на 11-м этаже

Киев • УНН

 • 12824 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня ночью женщина 1983 года рождения выпал из квартиры на 11 этаже в Днепровском районе Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Днепровского района города Киева Анна Шевчук в комментарии корреспонденту УНН.

Ночью жительница Русановки в Киеве выпала из квартиры на 11-м этаже

"Около 6 утра в полицию поступило сообщение о том, что у дома на Русановской набережной лежит женщина с признаками, характерными для падения с высоты. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая установила, личность женщины", - отметила Шевчук.

По ее словам, это оказалась местная жительница 1983 года рождения. Сейчас тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, женщина проживала в квартире на 11 этаже сама. Причины падения устанавливаются.

Напомним, во Львове 15-летняя студентка выпала из седьмого этажа общежития.

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