Внаслідок землетрусу в Гаїті загинуло вже майже 1300 людей

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Основного удару зазнав південно-західний Гаїті, особливо регіон в місті Ле -Кай та його околицях. Агентство цивільного захисту Гаїті заявило, що кількість жертв катастрофи зросла до 1297 осіб, а лікарні, які ще працювали, намагаються впоратися з близько 5700 поранених, зареєстрованих на даний момент.

Церкви, готелі, лікарні та школи були сильно пошкоджені або зруйновані, тоді як стіни в’язниці були знищені після землетрусу.

У Лес -Кай, приморському місті, де мешкає близько 90 тисяч людей, рятувальники в червоних касках і синіх комбінезонах витягували тіла із заплутаних уламків однієї будівлі, оскільки жовтий механічний екскаватор неподалік допоміг перенести уламки.

Нагадаємо

Землетрус обрушився на південно-західну частину найбіднішої країни півкулі, майже зруйнувавши деякі міста та спричинивши зсуви, які заважали рятувальним діям. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 125 кілометрах на захід від столиці Порт-о-Пренс, повідомляє Геологічна служба США.