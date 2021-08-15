Землетрус в Гаїті: кількість жертв зросла до 304
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У суботу на південному заході Гаїті стався потужний землетрус магнітудою 7,2, в результаті якого загинули щонайменше 304 людини, ще близько 1800 отримали поранення, коли будівлі зруйнувалися. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Управління цивільного захисту Гаїті повідомило у Twitter, що кількість загиблих становила 304, більшість на півдні країни. Рятувальники та перехожі змогли витягнути з -під завалів багато людей. За інформацією агентства, поранених все ще доставляють до лікарень.
Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі оголосив надзвичайний стан для всієї країни на місяць і сказав, що не буде просити міжнародної допомоги, поки не буде відомий розмір збитків. Він сказав, що деякі міста були майже повністю зруйновані, і уряд мав людей у прибережному містечку Ле -Кай, які допомогли спланувати та скоординувати відповідь.
Він сказав, що Міжнародний Червоний Хрест та лікарні в непошкоджених районах допомагають доглядати за пораненими, і закликав гаїтян об’єднатися.
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“Найголовніше — вивести якомога більше тих, хто вижив під завалами. Ми дізналися, що місцеві лікарні, зокрема лікарня Ле -Кей, переповнені пораненими”, — сказав Анрі.
Нагадаємо
Землетрус магнітудою 7,2 з епіцентром приблизно в 125 км на захід від гаїтянської столиці Порт-о-Пренс сталася вдень 14 серпня.