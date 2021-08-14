Біля берегів Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2 бали: надійшло попередження про загрозу цунамі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Геологічна служба США підтвердила, що в суботу на Гаїті стався землетрус силою 7,2 бала, що призвів до попередження про цунамі та пошкодження будівель. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
Деталі
Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 160 км від столиці країни Порт-о-Пренс.
Поштовхи відчувалося і в сусідніх країнах.
Геологічна служба США повідомила, що уздовж берегової лінії Гаїті можливі хвилі до трьох метрів в висоту.
Доповнення
Землетрус на Гаїті магнітудою 7,0 в січні 2010 року перетворив більшу частину Порт-о-Пренса і довколишніх міст в пилові руїни, в результаті чого понад 200 тисяч людей загинули і близько 300 тисяч отримали поранення. Більш як півтора мільйона гаїтян залишилися без даху над головою.