У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла: поступило предупреждение об угрозе цунами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Геологическая служба США подтвердила, что в субботу на Гаити произошло землетрясение силой 7,2 балла, что привело к предупреждению о цунами и повреждению зданий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Эпицентр землетрясения находился примерно в 160 км от столицы страны Порт-о-Пренс.
Толчки ощущалось и в соседних странах.
Геологическая служба США сообщила, что вдоль береговой линии Гаити возможные волны до трех метров в высоту.
Дополнение
Землетрясение на Гаити магнитудой 7,0 в январе 2010 года превратило большую часть Порт-о-Пренса и близлежащих городов в пыльные развалины, в результате чего более 200 тысяч человек погибли и около 300 тысяч получили ранения. Более полутора миллионов гаитян остались без крова над головой.