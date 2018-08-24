Внаслідок ворожого артобстрілу на Луганщині загинув мирний житель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні вранці бойовики вели артилерійський обстріл села Врубівка Луганської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, передає УНН.
"У святий для українців День нашої незалежності внаслідок артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний житель. Це сталося біля 5 години ранку. Снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 року народження помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей", - написав Гарбуз.
Він додав, що внаслідок артобстрілу села Врубівка також було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки.
"Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського", - зазначив очільник Луганської ВЦА.
Нагадаємо, бойовики обстріляли зі снайперських гвинтівок КПВВ "Майорське" на Донеччині. Через регулярні обстріли роботу пункту пропуску тимчасово припинили.