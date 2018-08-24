В результате артобстрела в Луганской области погиб мирный житель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня утром боевики вели артиллерийский обстрел села Врубовка Луганской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает УНН.
"В святой для украинцев День нашей независимости в результате артиллерийского обстрела российско-оккупационных войск с.Врубовка Попаснянского района погиб мирный житель. Это произошло около 5:00 утра. Снаряд попал прямо в дом, где жила семья погибшего. Мужчина 1983 года рождения скончался от полученных ранений. У него осталась жена и двое детей", - написал Гарбуз.
Он добавил, что в результате артобстрела села Врубовка также были повреждены школьные помещения и четыре двухэтажных дома.
"Враг продолжает обострять ситуацию по всему Луганскому направлению, особенно возле Крымского", - отметил глава Луганской ВГА.
Напомним, боевики обстреляли из снайперских винтовок КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Из-за регулярных обстрелов работу пункта пропуска временно прекратили.