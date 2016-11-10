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Внаслідок витоку газу на пивоварному заводі в Британії загинув чоловік, 22 госпіталізовані

Внаслідок витоку газу на пивоварному заводі в Британії загинув чоловік, 22 госпіталізовані

Київ • УНН

 • 8452 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Внаслідок витоку газу на пивоварному заводі Carlsberg у британському Нортхемптоні загинув чоловік, ще 22 осіб були госпіталізовані. Про це повідомляє Independent, передає УНН.

“Загалом 22 осіб — 11 працівників, два співробітники поліції і дев’ять пожежних — були доставлені в лікарню”, — йдеться у повідомленні.

Місцева поліція також повідомила, що загинув 40-річний чоловік. Один з постраждалих, 51-річний чоловік, перебуває у важкому, але стабільному стані.

Аварійні служби були викликані на пивоварний завод у центрі міста Нортхемптон о 12:30 за місцевим часом через повідомлення про промислову аварію.

Зазначається, що витік газу був перекритий на території заводу і загрози для населення не становить.

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