В результате утечки газа на пивоваренном заводе в Британии погиб человек, 22 госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В результате утечки газа на пивоваренном заводе Carlsberg в британском Нортхемптоне погиб человек, еще 22 человек были госпитализированы. Об этом сообщает Independent, передает УНН.
"В целом 22 человек - 11 работников, два сотрудника полиции и девять пожарных - были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Местная полиция также сообщила, что погиб 40-летний мужчина. Один из пострадавших, 51-летний мужчина находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Аварийные службы были вызваны на пивоваренный завод в центре города Нортхэмптон в 12:30 по местному времени из-за сообщения о промышленной аварии.
Отмечается, что утечка газа была перекрыта на территории завода и угрозы для населения не представляет.