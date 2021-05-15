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Внаслідок вибуху бомби у М'янмі загинули двоє людей, є поранені

Київ • УНН

 • 19811 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У М'янмі щонайменше двоє людей загинули, ще шестеро постраждали внаслідок вибухів бомб, виготовлених власноруч. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.

Внаслідок вибуху бомби у М'янмі загинули двоє людей, є поранені

Деталі

Двоє людей на мотоциклі кинули бомбу ручної роботи на співробітників служби безпеки біля університету, розташованого в місті Аєтая, штат Шань, внаслідок чого загинули двоє цивільних осіб, які знаходились на місці події.

Того ж дня вибухи рукотворних бомб сталися поблизу банку в селищі Мийткіна, в приміщенні адміністрації селища в селищі Мо Маук штату Качин та в магазині в містечку Пакоку в регіоні Магвей відповідно.

Під час вибухів постраждали шість людей, в тому числі один співробітник служби безпеки.

Нещодавно в регіонах і штатах М’янми відбулося кілька випадків вибухів ручних бомб і мін, в той час як воєнний стан було введено в шести містах регіону Янгон і одному в штаті Чін. Ендітем

Додатково

Щонайменше троє військових постраждали під час серії вибухів в місті Янгоні, що у М’янмі.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.

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