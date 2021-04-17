Під час серії вибухів у М'янмі постраждали троє військових

Що відомо
За даними джерел видання в поліції, три саморобні вибухові пристрої здетонували в офісі департаменту загальної управління в Янгоні. Там з березня базуються військові. В результаті вибухів постраждали не менше трьох військових, один з них знаходиться в критичному стані.
Цитата
“Бомби були кинуті зовні. Ми чули дуже гучні звуки від вибуху. Пізніше швидка допомога відвезла поранених”, — розповів житель селища.
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Деталі
Після вибуху на місце події приїхали військові на вантажівках. Як уточнили місцеві жителі, цивільні особи побоюються виходити на вулицю.
Також ще один вибух стався на площі, де проводили військові паради. Інформації про постраждалих немає. За словами очевидців, в ніч на 16 квітня стався ще кілька вибухів. Поліція веде пошуки винних, вже затримано кілька молодих людей.
Військовий переворот у М’янмі
Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.
Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.
Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.
Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.