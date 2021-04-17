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Во время серии взрывов в Мьянме пострадали трое военных

Во время серии взрывов в Мьянме пострадали трое военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. По меньшей мере трое военных пострадали во время серии взрывов в городе Янгоне, что в Мьянме. Об этом сообщил в субботу, 17 апреля, портал Irrawaddy, передает УНН.

Что известно

По данным источников издания в полиции, три самодельных взрывных устройства сдетонировали в офисе департамента общего управления в Янгоне. Там с марта базируются военные. В результате взрывов пострадали не менее трех военных, один из них находится в критическом состоянии.

Цитата

“Бомбы были брошены снаружи. Мы слышали очень громкие звуки от взрыва. Позже скорая помощь увезла раненых”, — рассказал житель поселка.

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Детали

После взрыва на место происшествия приехали военные на грузовиках. Как уточнили местные жители, гражданские лица опасаются выходить на улицу.

Также еще один взрыв произошел на площади, где проводили военные парады. Информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, в ночь на 16 апреля произошел еще несколько взрывов. Полиция ведет поиски виновных, уже задержаны несколько молодых людей.

Военный переворот в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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