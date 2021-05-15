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В результате взрыва бомбы в Мьянме погибли два человека, есть раненые

Киев • УНН

 • 19811 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Мьянме меньшей мере два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате взрывов бомб, изготовленных собственноручно. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

В результате взрыва бомбы в Мьянме погибли два человека, есть раненые

Детали

Два человека на мотоцикле бросили бомбу ручной работы на сотрудников службы безопасности у университета, расположенного в городе Аета, штат Шань, в результате чего погибли двое гражданских лиц, находившихся на месте происшествия.

В тот же день взрывы рукотворных бомб произошли вблизи банка в поселке Мийткина, в помещении администрации поселка в поселке Мо Маук штата Качин и в магазине в городке Пакоку в регионе Магвей соответственно.

При взрывах пострадали шесть человек, в том числе один сотрудник службы безопасности.

Недавно в регионах и штатах Мьянмы произошло несколько случаев взрывов ручных бомб и мин, в то время как военное положение было введено в шести городах региона Янгон и одному в штате Чин. Ендитем

Дополнительно

По меньшей мере трое военных пострадали во время серии взрывов в городе Янгоне, что в Мьянме.

Военный переворот в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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