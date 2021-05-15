В результате взрыва бомбы в Мьянме погибли два человека, есть раненые

Детали
Два человека на мотоцикле бросили бомбу ручной работы на сотрудников службы безопасности у университета, расположенного в городе Аета, штат Шань, в результате чего погибли двое гражданских лиц, находившихся на месте происшествия.
В тот же день взрывы рукотворных бомб произошли вблизи банка в поселке Мийткина, в помещении администрации поселка в поселке Мо Маук штата Качин и в магазине в городке Пакоку в регионе Магвей соответственно.
При взрывах пострадали шесть человек, в том числе один сотрудник службы безопасности.
Недавно в регионах и штатах Мьянмы произошло несколько случаев взрывов ручных бомб и мин, в то время как военное положение было введено в шести городах региона Янгон и одному в штате Чин. Ендитем
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По меньшей мере трое военных пострадали во время серии взрывов в городе Янгоне, что в Мьянме.
Военный переворот в Мьянме
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.
Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.
Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.