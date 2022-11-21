Внаслідок ракетного обстрілу Харківської області загинула прокурор

Цитата

«Прокурор загинула у власній квартирі 20 листопада внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору смт Шевченкове Куп’янського району. Олена Олександрівна з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади та Куп'янського району віддано виконувала свої службові обов‘язки, документуючи факти збройної агресії рф на території району», - ідеться у повідомленні.

Олена Маслич присвятила роботі в органах прокуратури України 10 років. У загиблої залишився 15-річний син.

Доповнення

Ввечері 20 листопада російські окупанти вдарили по смт Шевченкове на Харківщині із зенітно-ракетного комплексу С-300.