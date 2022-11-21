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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Внаслідок ракетного обстрілу Харківської області загинула прокурор

Внаслідок ракетного обстрілу Харківської області загинула прокурор

Київ • УНН

 • 404398 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Внаслідок вечірнього ракетного удару, завданого російськими військами по Харківщині ввечері 20 листопада, загинула прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Олена Маслич. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, пише УНН.

Цитата

«Прокурор загинула у власній квартирі 20 листопада внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору смт Шевченкове Куп’янського району. Олена Олександрівна з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади та Куп'янського району віддано виконувала свої службові обов‘язки, документуючи факти збройної агресії рф на території району», - ідеться у повідомленні.

Олена Маслич присвятила роботі в органах прокуратури України 10 років. У загиблої залишився 15-річний син.

Доповнення

Ввечері 20 листопада російські окупанти вдарили по смт Шевченкове на Харківщині із зенітно-ракетного комплексу С-300. 

Українські Національні Новини

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