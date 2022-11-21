Внаслідок ракетного обстрілу Харківської області загинула прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Внаслідок вечірнього ракетного удару, завданого російськими військами по Харківщині ввечері 20 листопада, загинула прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Олена Маслич. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, пише УНН.
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«Прокурор загинула у власній квартирі 20 листопада внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору смт Шевченкове Куп’янського району. Олена Олександрівна з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади та Куп'янського району віддано виконувала свої службові обов‘язки, документуючи факти збройної агресії рф на території району», - ідеться у повідомленні.
Олена Маслич присвятила роботі в органах прокуратури України 10 років. У загиблої залишився 15-річний син.
Доповнення
Ввечері 20 листопада російські окупанти вдарили по смт Шевченкове на Харківщині із зенітно-ракетного комплексу С-300.