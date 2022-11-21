В результате ракетного обстрела Харьковской области погибла прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В результате вечернего ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Харьковской области вечером 20 ноября, погибла прокурор Шевченковского отдела Купянской окружной прокуратуры Елена Маслыч. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.
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«Прокурор погибла в собственной квартире 20 ноября в результате российского ракетного удара по жилому сектору пгт Шевченково Купянского района. Елена Александровна с первого дня деоккупации Шевченковской территориальной громады и Купянского района преданно выполняла свои служебные обязанности, документируя факты вооруженной агрессии рф на территории района», - говорится в сообщении.
Елена Маслыч посвятила работе в органах прокуратуры Украины 10 лет. У погибшей остался 15-летний сын.
Дополнение
Вечером 20 ноября российские оккупанты ударили по пгт Шевченково в Харьковской области из зенитно-ракетного комплекса С-300.