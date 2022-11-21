В результате ракетного обстрела Харьковской области погибла прокурор

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«Прокурор погибла в собственной квартире 20 ноября в результате российского ракетного удара по жилому сектору пгт Шевченково Купянского района. Елена Александровна с первого дня деоккупации Шевченковской территориальной громады и Купянского района преданно выполняла свои служебные обязанности, документируя факты вооруженной агрессии рф на территории района», - говорится в сообщении.

Елена Маслыч посвятила работе в органах прокуратуры Украины 10 лет. У погибшей остался 15-летний сын.

Дополнение

Вечером 20 ноября российские оккупанты ударили по пгт Шевченково в Харьковской области из зенитно-ракетного комплекса С-300.