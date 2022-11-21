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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Окупанти атакували Харківщину із С-300: є загибла та поранені

Окупанти атакували Харківщину із С-300: є загибла та поранені

Київ • УНН

 • 305397 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ввечері 20 листопада російські окупанти вдарили по смт Шевченкове на Харківщині із зенітно-ракетного комплексу С-300 – одна жінка загинула, ще двоє людей дістали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали", – написав Синєгубов.

Деталі

Російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

У Куп'янську обстрілами було пошкоджено складські приміщення та об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

Нагадаємо

20 листопада заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про ворожі обстріли Харківської області. Окупанти влучили в житловий будинок.

Українські Національні Новини

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