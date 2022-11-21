Оккупанты атаковали Харьковскую область из С-300: есть погибшая и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вечером 20 ноября российские оккупанты ударили по пгт Шевченково Харьковской области из зенитно-ракетного комплекса С-300 – одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Цитата
"Вчера вечером враг нанес ракетный удар системой С-300 по пгт Шевченково Купянского района. Ракета попала в 2-этажный многоквартирный дом. Поврежден жилой дом рядом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере 2 человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы", – написал Синегубов.
Детали
Российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
В Купянске обстрелами были повреждены складские помещения и объекты гражданской промышленности, произошли пожары.
Напомним
20 ноября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об вражеских обстрелах Харьковской области. Оккупанты попали в жилой дом.