Россияне обстреляли Харьковскую область: попали в жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстрелах в Харьковской области. Оккупанты попали в жилой дом, передает УНН.
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"Пгт Шевченково, Купянский район - россияне снова обстреляли жилой дом", - говорится в сообщении.
Тимошенко отметил, что под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают ГСЧС.
Напомним
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли три пограничных общины области.