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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Росіяни обстріляли Харківську область: поцілили в житловий будинок

Росіяни обстріляли Харківську область: поцілили в житловий будинок

Київ • УНН

 • 323616 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про обстріли у Харківській області. Окупанти поцілили в житловий будинок, передає УНН.

Цитата

"Смт Шевченкове, Куп’янський район — росіяни знову обстріляли житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

Тимошенко зазначив, що під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС.

Нагадаємо

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти обстріляли три прикордонні громади області.

Українські Національні Новини

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