Росіяни обстріляли Харківську область: поцілили в житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про обстріли у Харківській області. Окупанти поцілили в житловий будинок, передає УНН.
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"Смт Шевченкове, Куп’янський район — росіяни знову обстріляли житловий будинок", — йдеться у повідомленні.
Тимошенко зазначив, що під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС.
Нагадаємо
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти обстріляли три прикордонні громади області.