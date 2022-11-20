Окупанти за добу обстріляли три громади у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти обстріляли три прикордонні громади області, пише УНН.
Деталі
Сьогодні ворог обстріляв три прикордонні громади. А саме:
▪️ У Есманьській громаді росіяни вели артилерійський обстріл (7 «приходів»). Без руйнувань.
▪️ Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів. Було 22 «прильоти» по одному з прикордонних сіл. Як наслідок, пошкоджений будинок культури, пекарня, магазин, лінія електропередач та газогін.
▪️ У Шалигинській громаді російські військові випустили 24 міни. Без руйнувань.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення росія випустила у сторону України понад 4 700 ракет.