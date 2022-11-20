Окупанти за добу обстріляли три громади у Сумській області

Деталі

Сьогодні ворог обстріляв три прикордонні громади. А саме:

▪️ У Есманьській громаді росіяни вели артилерійський обстріл (7 «приходів»). Без руйнувань.

▪️ Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів. Було 22 «прильоти» по одному з прикордонних сіл. Як наслідок, пошкоджений будинок культури, пекарня, магазин, лінія електропередач та газогін.

▪️ У Шалигинській громаді російські військові випустили 24 міни. Без руйнувань.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росія випустила у сторону України понад 4 700 ракет.