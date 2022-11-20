Оккупанты за сутки обстреляли три общины в Сумской области

Детали

Сегодня враг обстрелял три пограничных общины. А именно:

▪️ В Эсманьской общине россияне вели артиллерийский обстрел (7 «приходов»). Без разрушений.

▪️ Белопольскую общину враг обстрелял из минометов. Было 22 «прилета» по одному из приграничных сел. Как следствие, поврежден дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод.

▪️ В Шалыгинской общине российские военные выпустили 24 мины. Без разрушений.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россия выпустила в сторону Украины более 4700 ракет.