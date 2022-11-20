Оккупанты за сутки обстреляли три общины в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли три пограничных общины области, пишет УНН.
Детали
Сегодня враг обстрелял три пограничных общины. А именно:
▪️ В Эсманьской общине россияне вели артиллерийский обстрел (7 «приходов»). Без разрушений.
▪️ Белопольскую общину враг обстрелял из минометов. Было 22 «прилета» по одному из приграничных сел. Как следствие, поврежден дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод.
▪️ В Шалыгинской общине российские военные выпустили 24 мины. Без разрушений.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россия выпустила в сторону Украины более 4700 ракет.