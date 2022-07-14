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Внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці пошкоджено понад півсотні будівель та 40 автомобілів – ДСНС

Внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці пошкоджено понад півсотні будівель та 40 автомобілів – ДСНС

Київ • УНН

 • 105319 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці пошкоджень зазнали близько 55 будівель та 40 автомобілів. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, передає УНН.

Цитата

«Зараз триває ліквідація пожежі на покрівлі триповерхового будинку, площа пожежі 750 метрів. Проводиться розбір конструкцій у Будинку побуту "Ювілейний". Унаслідок ракетних ударів пошкоджено близько 55 будинків різного призначення та 40 автомобілів. Від ДСНС працює понад 160 осіб та понад 20 одиниць техніки, а також 9 психологів та 80 курсантів ДСНС», - зазначив Вітовецький.

Деталі

Він підтвердив, що станом на 14:30 є дані про 20 загиблих, у тому числі загинули троє дітей. За медичною допомогою звернулися 90 осіб, з них понад 50 осіб госпіталізовані, у тому числі двоє дітей, 34 особи у важкому стані.

Доповнення

У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.

Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.

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