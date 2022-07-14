Внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці пошкоджено понад півсотні будівель та 40 автомобілів – ДСНС

Цитата

«Зараз триває ліквідація пожежі на покрівлі триповерхового будинку, площа пожежі 750 метрів. Проводиться розбір конструкцій у Будинку побуту "Ювілейний". Унаслідок ракетних ударів пошкоджено близько 55 будинків різного призначення та 40 автомобілів. Від ДСНС працює понад 160 осіб та понад 20 одиниць техніки, а також 9 психологів та 80 курсантів ДСНС», - зазначив Вітовецький.

Деталі

Він підтвердив, що станом на 14:30 є дані про 20 загиблих, у тому числі загинули троє дітей. За медичною допомогою звернулися 90 осіб, з них понад 50 осіб госпіталізовані, у тому числі двоє дітей, 34 особи у важкому стані.

Доповнення

У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.

Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.