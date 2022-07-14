В результате ракетных ударов по центру Винницы повреждено более полусотни зданий и 40 автомобилей - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В результате ракетных ударов по центру Винницы повреждения получили около 55 зданий и 40 автомобилей. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, передает УНН.
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«Сейчас идет ликвидация пожара на кровле трехэтажного дома, площадь пожара 750 метров. Проводится разбор конструкций в Доме быта "Юбилейный". В результате ракетных ударов повреждено около 55 домов разного назначения и 40 автомобилей. От ГСЧС работает более 160 человек и более 20 единиц техники, а также 9 психологов и 80 курсантов ГСЧС», - отметил Витовецкий.
Детали
Он подтвердил, что по состоянию на 14:30 есть данные о 20 погибших, в том числе погибли трое детей. За медицинской помощью обратилось 90 человек, из них более 50 человек госпитализированы, в том числе двое детей, 34 человека в тяжелом состоянии.
Дополнение
В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.
Российские оккупанты во время удара по Виннице попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку вблизи Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жильям людей.
В настоящее время известно о 20 погибших и около 90 пострадавших.