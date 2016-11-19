Внаслідок ДТП в Ужгороді загинув мотоцикліст

УЖГОРОД-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні близько 14.30 в Ужгороді на вулиці Гагаріна сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів та мотоцикла. Про це проінформували в УПП міст Ужгород та Мукачево, повідомляє УНН.