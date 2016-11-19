В результате ДТП в Ужгороде погиб мотоциклист
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня около 14.30 в Ужгороде на улице Гагарина произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и мотоцикла. Об этом проинформировали в УПП городов Ужгород и Мукачево, сообщает УНН.
В результате происшествия погиб водитель мотоцикла.
Сейчас на месте ДТП работают судмедэксперт и следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.
Напомним, как сообщал УНН, грузовик столкнулась с автобусом в Киевской области: 1 человек погиб, еще 5 - травмированы .