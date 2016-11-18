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Внаслідок ДТП у Маріуполі пошкоджена частина теплотраси

Внаслідок ДТП у Маріуполі пошкоджена частина теплотраси

Київ • УНН

 • 7688 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Внаслідок ДТП у Маріуполі пошкоджена частина теплотраси в Кальміуському районі. Про проінформували у патрульній поліції Маріуполя, повідомляє УНН.

Сьогодні близько 11:00 на вул. Бахмутська сталась ДТП. Водій вантажівки не розрахував габарити свого транспорту і збив частину теплотраси. Зруйновано частину труб і два стовпи.

Пошкоджена теплотраса, яка веде до ЗОШ №38 та дитячого садка №72.

Також на місце події прибув начальник управління житлово-комунального господарства Петро Чекер. За його словами,оОпалення в школі на цей момент відновлено, а в дитячому садку планують відновити до понеділка.

На місці працюють патрульні поліцейські.

Вантажівка належить міськгазу Маріуполя. Водій перевозив порожню цистерну. Пізніше буде встановлено суму збитків.

Українські Національні Новини

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