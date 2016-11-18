Внаслідок ДТП у Маріуполі пошкоджена частина теплотраси
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Внаслідок ДТП у Маріуполі пошкоджена частина теплотраси в Кальміуському районі. Про проінформували у патрульній поліції Маріуполя, повідомляє УНН.
Сьогодні близько 11:00 на вул. Бахмутська сталась ДТП. Водій вантажівки не розрахував габарити свого транспорту і збив частину теплотраси. Зруйновано частину труб і два стовпи.
Пошкоджена теплотраса, яка веде до ЗОШ №38 та дитячого садка №72.
Також на місце події прибув начальник управління житлово-комунального господарства Петро Чекер. За його словами,оОпалення в школі на цей момент відновлено, а в дитячому садку планують відновити до понеділка.
На місці працюють патрульні поліцейські.
Вантажівка належить міськгазу Маріуполя. Водій перевозив порожню цистерну. Пізніше буде встановлено суму збитків.