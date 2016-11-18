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15 марта, 19:03 • 108740 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148725 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126810 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120114 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106722 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102364 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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В результате ДТП в Мариуполе повреждена часть теплотрассы

В результате ДТП в Мариуполе повреждена часть теплотрассы

Киев • УНН

 • 7680 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В результате ДТП в Мариуполе повреждена часть теплотрассы в Кальмиусском районе. Об этом проинформировали в патрульной полиции Мариуполя, сообщает УНН.

Сегодня около 11:00 на ул. Бахмутской произошло ДТП. Водитель грузовика не рассчитал габариты своего транспорта и сбил часть теплотрассы. Разрушена часть труб и два столба.

Повреждена теплотрасса, ведущая к СОШ №38 и детскому саду №72.

Также на место происшествия прибыл начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Чекер. По его словам, отопление в школе на данный момент восстановили, а в детском саду планируют восстановить до понедельника.

На месте работают патрульные полицейские.

Грузовик принадлежит горгазу Мариуполя. Водитель перевозил пустую цистерну. Позже будет установлена ​​сумма ущерба.

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