В результате ДТП в Мариуполе повреждена часть теплотрассы
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В результате ДТП в Мариуполе повреждена часть теплотрассы в Кальмиусском районе. Об этом проинформировали в патрульной полиции Мариуполя, сообщает УНН.
Сегодня около 11:00 на ул. Бахмутской произошло ДТП. Водитель грузовика не рассчитал габариты своего транспорта и сбил часть теплотрассы. Разрушена часть труб и два столба.
Повреждена теплотрасса, ведущая к СОШ №38 и детскому саду №72.
Также на место происшествия прибыл начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Чекер. По его словам, отопление в школе на данный момент восстановили, а в детском саду планируют восстановить до понедельника.
На месте работают патрульные полицейские.
Грузовик принадлежит горгазу Мариуполя. Водитель перевозил пустую цистерну. Позже будет установлена сумма ущерба.