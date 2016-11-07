Внаслідок ДТП на Волині загинула громадянка Республіки Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Внаслідок ДТП на Волині загинула громадянка Республіки Білорусь. Про це УНН повідомили у прес-службі Волинської області.
ДТП сталася вчора, 6 листопада, на автодорозі сполученням “Київ—Ковель—Ягодин” поблизу села Оконськ Маневицького району. Фура “MAN” протаранила автомобіль “Peugeot 406”. Пасажирка легковика загинула, водія госпіталізували.
За кермом “Peugeot 406” перебував 44-річний громадянин Республіки Білорусь. Водій не надав перевагу в русі та зіткнувся з вантажівкою “MAN”, під керуванням 60-річного киянина. Внаслідок зіткнення “Peugeot 406” перетворився на купу брухту.
Пасажирка легковика, 47-річна громадянка Республіки Білорусь, від отриманих травм померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водія “Peugeot 406” госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні. Медики діагностували в нього струс головного мозку.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Триває досудове розслідування.