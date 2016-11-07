В результате ДТП в Волынской области погибла гражданка Республики Беларусь

ДТП произошло вчера, 6 ноября, на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи села Оконск Маневицкого района. Фура "MAN" протаранил автомобиль "Peugeot 406". Пассажирка легковушки погибла, водитель госпитализирован.

За рулем "Peugeot 406" находился 44-летний гражданин Республики Беларусь. Водитель не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком "MAN", под управлением 60-летнего киевлянина. В результате столкновения "Peugeot 406" превратился в груду металлолома.

Пассажирка легковушки, 47-летняя гражданка Республики Беларусь, от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи. Водителя "Peugeot 406" госпитализировали в отделение хирургии районной больницы. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.