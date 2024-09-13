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ВМС: у Чорному морі знаходиться один російський корабель

ВМС: у Чорному морі знаходиться один російський корабель

Київ • УНН

 • 36811 перегляди

У Чорному морі знаходиться один російський корабель-носій "Калібрів". У Середземному морі - 5 кораблів, 4 з яких мають "Калібри". В Азовському морі ворожих кораблів немає.

За інформацією Військово-Морських Сил Збройних Сил України в акваторіях Чорного, Азовського та Середземного морів спостерігається наступна активність ворожих кораблів, повідомили в ВМС, передає УНН

Деталі

  • У Чорному морі знаходиться один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі перебуває п'ять ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 32 ракет.

ВМС ЗСУ продовжують відслідковувати переміщення та активність ворожих кораблів, забезпечуючи безпеку та оборону морських кордонів України.

У Чорному морі виявлено російський ракетоносій з "Калібрами" — ВМС ЗСУ11.09.24, 06:50 • 118833 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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