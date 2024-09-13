ВМС: в Черном море находится один российский корабль
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель «Калибров». В Средиземном море - 5 кораблей, 4 из которых имеют «Калибры». В Азовском море вражеских кораблей нет.
По информации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей наблюдается следующая активность вражеских кораблей, сообщили в ВМС, передает УНН.
Детали
- В Черном море находится один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа «Калибр» с общим залпом до 4 ракет.
- В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
- В Средиземном море находится пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 32 ракет.
ВМС ВСУ продолжают отслеживать перемещение и активность вражеских кораблей, обеспечивая безопасность и оборону морских границ Украины.
У Чорному морі виявлено російський ракетоносій з "Калібрами" — ВМС ЗСУ11 сентября 2024, 03:50 • 118671 просмотр