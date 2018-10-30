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Вместо незаконных киосков возле станции метро "Политехнический институт" открыли сквер – депутат

Вместо незаконных киосков возле станции метро "Политехнический институт" открыли сквер – депутат

Київ • УНН

 • 3940 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Біля станції метро "Політехнічний інститут", на місці, де раніше демонтували нелегальні кіоски, відкрили новий сквер. Про це написав радник мера Києва і народний депутат Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook, передає УНН.

"На місці демонтованих МАФів біля станції метро" Політехнічний інститут "та математичного ліцею №142 (Політехнічний провулок, 2-Б) з'явився сквер. Роботи з благоустрою проходили півтора місяці. Тим самим місто виконав свою обіцянку, а саме - замість МАФів зробити сквер. Фактично даний сквер став частиною вхідної групи ліцею ", - розповів парламентарій.

Він нагадав, що міським службам "з боями" вдалося демонтувати незаконні кіоски на цьому місці.

"Раніше тут була величезна кількість сміття і кіосків. З протистоянням, в тому числі фізичним, "власників" місцевої клоаки зіткнувся і місто під час облаштування скверу ", - заявив радник київського міського голови.

Народний депутат зазначив, що в найближчих планах - установка в сквері арт-об'єкту.

"У підсумку після тривалої боротьби на площі, яку раніше займала незаконна торгівля, тепер висаджені дерева і квіти, поставлені лавки, покладена нова плитка. Незабаром з'явиться арт-об'єкт у формі земної кулі ", - уклав Дмитро Білоцерківець.

Нагадаємо, що в кінці весни біля станції метро "Політехнічний інститут" міські служби знесли незаконні МАФи.

Українські Національні Новини

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