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Вместо незаконных киосков возле станции метро "Политехнический институт" открыли сквер – депутат

Вместо незаконных киосков возле станции метро "Политехнический институт" открыли сквер – депутат

Киев  •  УНН

 • 3940 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Возле станции метро “Политехнический институт”, на месте, где ранее демонтировали нелегальные киоски, открыли новый сквер. Об этом написал советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook, передает УНН.

“На месте демонтированных МАФов около станции метро „Политехнический институт“ и математического лицея №142 (Политехнический переулок, 2-Б) появился сквер. Работы по благоустройству проходили полтора месяца. Тем самым город выполнил свое обещание, а именно — вместо МАФов сделать сквер. Фактически данный сквер стал частью входной группы лицея”, — рассказал парламентарий.

Он напомнил, что городским службам “с боями” удалось демонтировать незаконные киоски на этом месте.

“Раньше здесь было огромное количество мусора и киосков. С противостоянием, в том числе физическим, „владельцев“ местной клоаки столкнулся и город во время обустройства сквера”, — заявил советник киевского городского головы.

Народный депутат отметил, что в ближайших планах — установка в сквере арт-объекта.

“В итоге после длительной борьбы на площади, которую раньше занимала незаконная торговля, теперь высажены деревья и цветы, поставлены скамейки, положена новая плитка. Вскоре появится арт-объект в форме земного шара”, — заключил Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что в конце весны возле станции метро “Политехнический институт” городские службы снесли незаконные МАФы.

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