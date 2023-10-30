Влучний удар по ворожим цілям: Олещук показав відео роботи зенітників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео роботи зенітних ракетних підрозділів повітряного командування “Схід”, передає УНН.
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“На відео — бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування “Схід” 30 жовтня 2023 року... Дякую усім, хто забезпечив стовідсотковий результат ураження повітряних цілей сьогодні вночі",- підписав відео Микола Олещук.
Деталі
Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук поточнив, що впродовж ночі бійцям цього підрозділу вдалось збити дві керовані авіаційні ракети Х-59.
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Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 30 жовтня у небі над Україною знищили 12 з 12 ударних дронів типу Shahed та дві з двох ракет Х-59, запущених російськими військами.