У Повітряних силах прокоментували запуск ворогом дронів невеликими партіями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Навіть невеликі групи безпілотників дають ворогу цінну розвідувальну інформацію. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Як далекобійний та точний боєприпас, «шахед» може летіти далеко та постійно змінювати маршрут, як йому заклали з самого початку оператори. Навіть невелика кількість БПЛА несуть розвідувальну функцію, бо, проводячи маневри над Україною, можуть дати ворогу інформацію про те, де їх частіше збивають. Це дозволяє робити висновки про розташування сил та засобів у тому чи іншому регіоні», - сказав Юрій Ігнат.
Деталі
Він уточнив, що ворожі «шахеди» ніколи не летять групою, а завжди розосереджуються, щоб їх складніше було виявити, і вони дали ворогу більше інформації про сили та засоби ППО. Дрони-камікадзе обов’язково збивають, бо навіть кожен з них може нанести великої шкоди, якщо долетить до цілі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Румунії запрацювала система боротьби з дронами неподалік від кордону з Україною