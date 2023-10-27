В Воздушных силах прокомментировали запуск врагом дронов небольшими партиями

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«Как дальнобойный и точный боеприпас, «шахед» может лететь далеко и постоянно менять маршрут, как ему заложили изначально операторы. Даже небольшое количество БПЛА несут разведывательную функцию, так как, проводя маневры над Украиной, могут дать врагу информацию о том, где их чаще сбивают. Это позволяет делать выводы о расположении сил и средств в том или ином регионе», - сказал Юрий Игнат.

Детали

Он уточнил, что вражеские «шахеды» никогда не летят группой, а всегда рассредотачиваются, чтобы их сложнее было обнаружить, и они дали врагу больше информации о силах и средствах ПВО. Дроны-камикадзе обязательно сбивают, потому что даже каждый из них может нанести большой урон, если долетит до цели.

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