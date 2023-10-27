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У Румунії запрацювала система боротьби з дронами неподалік від кордону з Україною

Київ • УНН

 • 88998 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоганніс, під час засідання Європейської ради у Брюсселі, заявив про розгортання системи боротьби з безпілотниками у районі дельти Дунаю. Про це повідомляє УНН із посиланням на національне інформаційне агентство Румунії Agerpres.

У Румунії запрацювала система боротьби з дронами неподалік від кордону з Україною

Цитата

"Система протидії безпілотникам "на місці", як кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками. Деякі з них надходять від румунських збройних підрозділів, інші - від союзників, і ми будемо продовжувати", - повідомив президент Румунії.

Йоганніс також розповів, як радари допомагають системі боротьби з безпілотниками, зазначивши що спочатку була проблема, - радари виявляли лише те, що було вище 600 метрів. Але наразі, за словами президента, є дуже хороше вирівнювання.

Він також запевнив, що удосконалення всього складу системи боротьби з БпЛА триває.

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