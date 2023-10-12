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Румунія знайшла воронку від дрона після російської атаки на українську інфраструктуру

Румунія знайшла воронку від дрона після російської атаки на українську інфраструктуру

Київ • УНН

 • 440333 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністерство національної оборони Румунії повідомило в четвер про виявлення кратера від дрона біля кордону з Україною після атаки росії на українську портову інфраструктуру, пише УНН з посиланням на заяву Міноборони Румунії від 12 жовтня.

У середу, 11 жовтня, російські війська продовжили атаки на українську портову інфраструктуру поблизу кордону між Україною та Румунією, вказали у Міноборони країни.

Цитата

"На підставі інформації, отриманої від прикордонної поліції, про можливий вплив на території Румунії, на околицях Плауру, повіт Тулча, групи MApN у взаємодії з силами та засобами інших установ системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки, вирушили до цього району, щоб розібратися в ситуації. Близько 5:00 ранку польові групи повідомили про виявлення воронки від дрона з можливим вибухом під час зіткнення на рослинній території неподалік правого берега Кілійського рукава, приблизно за 3 км на захід від міста Плауру", - ідеться у заяві.

Деталі

Як повідомили у Міноборони Румунії, було вжито заходів щодо забезпечення безпеки території, а компетентні структури були повідомлені про необхідність збирання доказів та проведення розслідувань відповідно до процедур.

"Сили MApN продовжать моніторинг повітряного простору та дослідницькі місії у районах, де можуть виникнути ризики внаслідок цих ситуацій", - сказано у заяві.

Міністерство національної оборони Румунії "рішуче засуджує атаки російської федерації на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї". "Ці напади невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - вкакзано у заяві.

Також Міноборони Румунії, як вказано, "підтримує постійний контакт із союзними структурами, які в режимі реального часу інформуються про ситуацію, що виникла внаслідок цих атак".

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