Румыния нашла воронку от дрона после российской атаки на украинскую инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Министерство национальной обороны Румынии сообщило в четверг об обнаружении кратера от дрона у границы с Украиной после атаки россии на украинскую портовую инфраструктуру, пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны Румынии от 12 октября.
В среду, 11 октября, российские войска продолжили атаки на украинскую портовую инфраструктуру вблизи границы между Украиной и Румынией, указали в Минобороны страны.
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"На основании информации, полученной от пограничной полиции, о возможном влиянии на территории Румынии, в окрестностях Плауру, уезд Тулча, группы MApN во взаимодействии с силами и средствами других учреждений системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности, отправились в этот район, чтобы разобраться в ситуации. Около 5:00 утра полевые группы сообщили об обнаружении воронки от дрона с возможным взрывом во время столкновения на растительной территории недалеко от правого берега Килийского рукава, примерно в 3 км к западу от города Плауру", - говорится в заявлении.
Детали
Как сообщили в Минобороны Румынии, были приняты меры по обеспечению безопасности территории, а компетентные структуры были уведомлены о необходимости сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с процедурами.
"Силы MApN продолжат мониторинг воздушного пространства и исследовательские миссии в районах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций", - говорится в заявлении.
Министерство национальной обороны Румынии "решительно осуждает атаки российской федерации на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае". "Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", - указано в заявлении.
Также Минобороны Румынии, как указано, "поддерживает постоянный контакт с союзными структурами, которые в режиме реального времени информируются о ситуации, возникшей в результате этих атак".
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