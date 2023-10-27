В Румынии заработала система борьбы с дронами неподалеку от границы с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханнис, во время заседания Европейского совета в Брюсселе, заявил о развертывании системы борьбы с беспилотниками в районе дельты Дуная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
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"Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорят, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками. Некоторые из них поступают от румынских вооруженных подразделений, другие - от союзников, и мы будем продолжать", - сообщил президент Румынии.
Йоханнис также рассказал, как радары помогают системе борьбы с беспилотниками, отметив что сначала была проблема, - радары обнаруживали только то, что было выше 600 метров. Но сейчас, по словам президента, есть очень хорошее выравнивание.
Он также заверил, что усовершенствование всего состава системы борьбы с БпЛА продолжается.
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