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В Румынии заработала система борьбы с дронами неподалеку от границы с Украиной

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханнис, во время заседания Европейского совета в Брюсселе, заявил о развертывании системы борьбы с беспилотниками в районе дельты Дуная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на национальное информационное агентство Румынии Agerpres.

В Румынии заработала система борьбы с дронами неподалеку от границы с Украиной

Цитата

"Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорят, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками. Некоторые из них поступают от румынских вооруженных подразделений, другие - от союзников, и мы будем продолжать", - сообщил президент Румынии.

Йоханнис также рассказал, как радары помогают системе борьбы с беспилотниками, отметив что сначала была проблема, - радары обнаруживали только то, что было выше 600 метров. Но сейчас, по словам президента, есть очень хорошее выравнивание.

Он также заверил, что усовершенствование всего состава системы борьбы с БпЛА продолжается.

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