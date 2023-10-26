Україна призупинила роботу морського коридору через загрозу з боку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна призупинила роботу нового зернового коридору через збільшення активності російської авіації. Про це УНН повідомляє з посиланням на київську консалтингову компанію "Барва Інвест".
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"Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід та вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено що вона буде продовжена", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що увечері 25 жовтня АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден до та з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року.
"Таке призупинення де факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації", - зазначається в повідомленні.
Консалтингова компанія зазначила, що речниця Об'єднаного координаційного центру Південного оперативного командування Наталія Гуменюк повідомила, що російська тактична авіація продемонструвала підвищену активність поблизу морського торговельного шляху над Чорним морем.
"Протягом кількох днів не спостерігалося наближення російських літаків до морських транспортних шляхів. Однак зрештою вони активізувалися і скинули чотири вибухові пристрої", - сказала Гуменюк.
Консалтингова компанія звертає увагу, що ці неочікувані обмеження означають простої суден.
Доповнення
Україна за час роботи тимчасового морського коридору експортувала майже 700 тисяч тонн зерна. Переважно в Європу і Африку.