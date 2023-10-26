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Украина приостановила работу морского коридора из-за угрозы со стороны рф

Киев • УНН

 • 107336 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Украина приостановила работу нового зернового коридора из-за увеличения активности российской авиации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на киевскую консалтинговую компанию "Барва Инвест".

Украина приостановила работу морского коридора из-за угрозы со стороны рф

Цитата

"Мы хотим сообщить вам о временном прекращении движения судов на вход и выход. Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено, что он будет продлен", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вечером 25 октября АМПУ опубликовала сообщение о том, что движение судов в и из коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года.

"Такое приостановление де факто уже действовало в течение последних двух дней из-за решения военных, которые ссылались на "взрывную угрозу", возникшую в результате увеличения активности российской авиации", - отмечается в сообщении.

Консалтинговая компания отметила, что пресс-секретарь Объединенного координационного центра Южного оперативного командования Наталья Гуменюк сообщила, что российская тактическая авиация продемонстрировала повышенную активность вблизи морского торгового пути над Черным морем.

"В течение нескольких дней не наблюдалось приближения российских самолетов к морским транспортным путям. Однако в конце концов они активизировались и сбросили четыре взрывных устройства", - сказала Гуменюк.

Консалтинговая компания обращает внимание, что эти неожиданные ограничения означают простои судов.

Дополнение

Украина за время работы временного морского коридора экспортировала почти 700 тысяч тонн зерна. Преимущественно в Европу и Африку.

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