Меткий удар по вражеским целям: Олещук показал видео работы зенитчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал видео работы зенитных ракетных подразделений воздушного командования “Восток”, передает УНН.
Цитата
“На видео — боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования “Восток” 30 октября 2023 года... Спасибо всем, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей сегодня ночью", - подписал видео Николай Олещук.
Детали
Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук сообщил, что в течение ночи бойцам этого подразделения удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59.
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Напомним
Силы обороны в ночь на 30 октября в небе над Украиной уничтожили 12 из 12 ударных дронов типа Shahed и две из двух ракет Х-59, запущенных российскими войсками.