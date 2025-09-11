Власник "Доміно" Антон Шухнін, який допоміг сотням сімей ВПО: Я знаю, як потрібна підтримка тим, хто мусить жити не у рідному домі

Власник DOMINO Антон Шухнін підтримав ще понад 100 сімей переселенців з дітьми, які втратили житло через російські обстріли. Разом з дружиною привіз їм необхідне для навчання. Про це він написав у Facebook.

Разом з дружиною відвідали діток з чергового гуртожитку для переселенців. Тут мешкають родини, чиє житло зруйновано російськими обстрілами. Привезли для дітей подарунки до нового навчального року. Яскраві рюкзаки, зошити, фарби, різноманітне канцелярське приладдя та набори для творчості. Ще понад 100 наборів. Побачили ще понад сто пар щасливих дитячих оченят та щирі посмішки. Вірю, що попереду буде перемога і ці діти повернуться додому. А поки - робимо все, щоб вони відчували турботу і мали змогу нормально навчатися