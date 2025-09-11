Власник "Доміно" Антон Шухнін, який допоміг сотням сімей ВПО: Я знаю, як потрібна підтримка тим, хто мусить жити не у рідному домі
Київ • УНН
Власник DOMINO Антон Шухнін разом з дружиною передав навчальне приладдя понад 100 сім'ям переселенців, чиє житло зруйновано. Він наголосив на важливості підтримки тих, хто втратив дім через війну.
Власник DOMINO Антон Шухнін підтримав ще понад 100 сімей переселенців з дітьми, які втратили житло через російські обстріли. Разом з дружиною привіз їм необхідне для навчання. Про це він написав у Facebook.
Разом з дружиною відвідали діток з чергового гуртожитку для переселенців. Тут мешкають родини, чиє житло зруйновано російськими обстрілами. Привезли для дітей подарунки до нового навчального року. Яскраві рюкзаки, зошити, фарби, різноманітне канцелярське приладдя та набори для творчості. Ще понад 100 наборів. Побачили ще понад сто пар щасливих дитячих оченят та щирі посмішки. Вірю, що попереду буде перемога і ці діти повернуться додому. А поки - робимо все, щоб вони відчували турботу і мали змогу нормально навчатися
Власник ТМ DOMINO наголосив, що вважає злочини росії проти українських дітей одними з найтяжчих.
Дві малечі на фото - Галя та Єва з Луганщини. Росія забрала в них і ще тисяч дітей щасливе дитинство. Зруйнувала їхні домівки. Зруйнувала звичне життя. Як батько, я вважаю це одним з найтяжчих злочинів країни-агресора. Тому наша родина і мережа DOMINO від початку повномасштабного вторгнення допомагають не лише військовим, але й сім’ям з дітьми, які втратили житлj
Він також наголосив, наскільки важливо допомагати людям, які постраждали від війни. Зокрема, втратили житло.
"Як українець, який разом з десятками тисяч інших громадян з Донецької та Луганської областей, був змушений покинути свій край з початком війни, знаю, наскільки важливою є допомога тим, хто мусить жити не у рідному домі", - зазначив Антон Шухнін.
Раніше мережа DOMINO та Антон Шухнін допомогли зібрати дітей до школи понад 100 родинам переселенців з окупованих територій Донеччини, Луганщини та інших регіонів.
Також повідомлялося, що Шухнін привіз розвідникам ГУР позашляховик і закликав інший бізнес активніше допомагати захисникам.